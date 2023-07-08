75 % من تجاعيد الجلد مصدرها الإفراط في التعرض لأشعة الشمس (شاهد)

قال الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية في كلية الطب بجامعة المنيا، إنّ الشمس مهمة جدا لحياتنا فهي مسؤولة عن أشياء كثيرة، منها أن هرمون النمو عند الأطفال لا يعمل إلا عند وجود الشمس، كما أن فيتامينات كثيرة في الجلد لا تعمل إلا في وجود الشمس.

اقرأ أيضا .. الأرصاد توجه التحذير الأخير قبل الموجة المرتقبة.. غطاء الرأس ضرورة



التعرض للشمس بكثرة يؤدي إلى هرم الجلد وشيخوخته

وأضاف “الفكهاني” خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنه على الناحية الأخرى هناك مشكلة في أن التعرض للشمس بكثرة يؤدي إلى هرم الجلد وشيخوخته، كما أن 75% من تجاعيد الجلد مصدرها الإفراط في التعرض لأشعة الشمس".

وتابع: "الناس اللي بتحب التعرض للشمس بزيادة وبتعمل تان باستمرار تعرض جلدها للتجاعيد، والتان لا تمنع أي شيء، لكنها تساعد على اكتساب الصبغة بسرعة".

أشعة الشمس القوية من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرا ضارة جدا

وأكد أن أشعة الشمس القوية من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرا ضارة جدا، حتى على المصابين بالأمراض الجلدية، فمريض البهاق يستفيد جدا من شمس المغرب وشمس الفجر، وعندما يتعرض لشمس الظهيرة يزيد المرض، وتكون الأشعة جميلة ومفيدة بعد الرابعة عصرا.