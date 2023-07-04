حملة مكبرة لرفع الاشغالات و إزالة الاعلانات الغير مرخصة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة اشرف انور رئيس المركز وبحضور طلعت على عبد الشافى وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز وقسم تراخيص الاعلانات وقسم الاشغالات وشرطة المرافق بالوحدة .

حيث تم رفع الاشغالات ونقاط تجمع القمامة و إزالة الاعلانات المنتشرة بصورة عشوائية على اعمدة الانارة بدون ترخيص بشوارع المدينة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يأتي هذا بناءاً على توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالاهتمام بالجانب الجمالى والحضارى من ازالة جميع الملوثات البصرية والبيئية التى تؤثر سلبيا على الصحة النفسية والبدنية على المواطن القنائى، ولا ياتى ذلك الا بالمتابعة المستمرة .

من جهة أخرى تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث قام مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، بتنفذ حالة ازالة فورية بناحية المناصرة التابعة للقمانة بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة .

وذلك فى اطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى أن الازالة عبارة عن تعدى بالبناء على ارض املاك دولة بالبلوك والاسمنت على مساحة 175متر مربع بالمناصرة بقرية القمانة بزمام الغربى بهجورة، وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.