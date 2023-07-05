كوكايين في "جناح بايدن" بالبيت الأبيض

عثرت السلطات الأمريكية على مسحوق أبيض داخل البيت الأبيض، وتبين لاحقًا أنه مادة "الكوكايين" المخدرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الإطفاء في واشنطن وجدت "مسحوقا أبيض" داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من الأحد الماضي.

وأكدت الخدمة السرية في الولايات المتحدة لـ"رويترز" العثور على "مادة مجهولة"، ما أدى إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض مؤقتًا، وأحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.



وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني، مساء الأحد الماضي: "أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة داخل منطقة عمل".

وأضاف المتحدث أن "المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض"، وهو جناح يضم المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.

كوكايين في البيت الأبيض

ولم يكن الرئيس بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة، بينما يعمل المئات من الموظفين بالبيت الأبيض في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.

وقالت الخدمة السرية: "تواصلنا مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم، وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة"، وأكد المتحدث إجراء "تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض.

وأكد مسؤولان مطلعان لصحيفة "واشنطن بوست" أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض هي مخدر "الكوكايين".

