حملة مكبرة لرفع الاشغالات والقمامه بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملات مكبرة لنظافة العامة بالمدينة، والفرعية والجانبية ولشوارع والحارات الضيقة ، ومتابعة أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من مناطق تجميع القمامة.

و أكد عماد الدين محمود نائب رئيس المركز، أن العمل لا يزال مستمرا لرفع المخلفات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تفريغ صناديق القمامة أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة، وذلك من خلال المتابعة على أرض الواقع، مع توفير معدات المجلس ورفع درجة الاستعداد أول بأول لضمان إستمرارية حملات النظافة بالمدينةخلال ايام عيد الاضحى المبارك.

وأشار اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الطرق ورفع جميع نقاط تجميع القمامة بشوارع وميادين المدينة للحفاظ على سلامة المواطنين من التلوث والأمراض، وللظهور بالشكل الحضارى للمدينة.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا بدأت عبر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي في بدء الخطوات التنفيذية لاقامة مشروع السوق الحضاري بنجع حمادي على مساحة 5 ألآف متر مربع بتكلفة تتخطي 40 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد طرحت محافظة قنا مناقصة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، مشروع الأعمال الاستشارية وتراخيص انشاء السوق الجديد.

وحددت الوحدة الحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، جلسة فض المظاريف الفنية للمكاتب المتقدمة للمشروع، وذلك يوم 5 يوليو المقبل.

واشترطت كراسة الشروط عدم التقدم بأكثر من عرض من المكاتب الاستشارية، وفي حالة تنفيذ ذلك يعتبر كافة العروض المقدمة من هذا المكتب غير مؤهلة، كما لا توجد اي قيود على مشاركة اي استشاري ثانوي كخبير متخصص في أكثر من عرض لأكثر من استشاري رئيسي، ويمكن للأفراد المقترحين من قبل الاستشاري كخبراء رئيسين الاشتراك في عروض أكثر من استشاري واحد إن سمح بذلك في قائمة البيانات.

كان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا مؤخرا، عن إنشاء سوق حضاري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل إلى 41 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري، موضحا أن انشاء المشروع يستهدف القضاء على ظاهرة الاشغالات والأسواق العشوائية.