حمولة قمح أنهت حياة "تبّاع" فى الجيزة

لقى تبّاع حتفه خنقًا أثناء تفريغه حمولة قمح من مقطورة سيارة في أكتوبر بالجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي.

الواقعة بدأت بتلقى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بتلقيه بلاغًا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول (تبّاع) جثة هامدة إثر اختناق، وبالفحص تم لقاء السائق الذي أفاد بأنه أثناء تفريغ حمولة قمح من السيارة المقطورة وقيام المتوفى بفتح المقطورة لتفريغ ما بها من حمولة وفوجئ بنزول الحمولة دفعة واحدة أعلاه، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي في الحال.

حرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

تفاصيل سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القاء القبض على المتهمين بسرقة 100 جنيه ذهب من داخل جامعة عين شمس، وتحرر محضر إدارى وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من مسئولى جامعة عين شمس بوجود عجز فى مجموعة من مقتنيات الجامعة، وتوجيه الاتهام لشخصين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق للقيام بعمليات التحقيق ووجود عجز فى 100 جنيه ذهب خاص بالجامعة، وتم إصدار قرار النيابة العامة، وصدر قرار ضبط وإحضار وألقت قوات الشرطة القبض عليهم وجرى عرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيقات معهم.

ضبط 40 سلاحًا ناريًا «آلي وخرطوش» وتنفيذ أحكام في حملة بأسيوط

في وقت مسبق؛ قام قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة مديرية أمن أسيوط ، بتوجية حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم.

وقد أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري عبارة عن 12 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش و2 طبنجة و15 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

وفي نفس الوقت ضبطت 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.