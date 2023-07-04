القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استقبال طلبات الالتحاق بمعهد التمريض للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 بدءًا من غد الأربعاء و لمدة أسبوعين، وهو التابع لشركة الخدمات الطبية.

شروط الالتحاق بـ“معهد التمريض” للفتيات الحاصلات على الإعدادية

وكشفت شركة الخدمات الطبية، الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات لـ معهد التمريض:

ــ مدة الدراسة خمس سنوات دراسية

ــ حسن السلوك والسيرة

ــ مصري الجنسية

ــ الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى في ذات عام التقدم

ــ يتم القبول وفقًا لأعلى المجاميع.

ــ تحديد الحد الأدنى يكون بعد أعمال التنسيق، يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة

ــ شرط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي

ــ 10000 جنيه هي قيمة المصاريف الدراسية لكل صف

ـ سحب كراسة الشروط بـ 1000

القابضة لكهرباء مصر



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وهناك عدد من الاشتراطات التي وضعتها شركة الخدمات الطبية، وهي اجتياز عدد من الاختبارات للطالبات المتقدمين لـ معهد التمريض:

ــ اجتياز اختبار اللغة العربية، ويكون الحد الأدنى لاجتياز المادة 7 درجات

ــ اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بحد أدنى سبع درجات من عشرة

ــ اجتياز اختبار الحاسب الآلي بحد أدنى 7 درجات، ويكون بنظامي النظري والعملي

ــ اجتياز الكشف الطبي للطالبة المتقدمة، ويجرى الكشف الطبي باللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة، ويكون عبارة عن كشف (نظر – باطني – المخدرات – كشف لياقة طبية).

ــ اجتياز كشف الهيئة واختبار القدرات.

ــ اجتياز الاختبار النفسي.

عبارة عن (قوة الملاحظة – لباقة الحديث – سريع لاستجابة – مهارة التواصل – المعلومات العامة- ليس به عيوب خلقية ومنظر جيد).

وحال اجتياز اختبارات التقدم للمعهد يتم اتخاذ عدد من الإقرارات:

وهي:

_ إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من التنسيق.

ــ إقرار من الطالبة ووالدها بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

ــ عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من معهد لآخر أثناء فترة الدراسة.