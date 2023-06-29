مراكز شباب الدقهلية تفتح أبوابها للمواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية برامج ترفيهية للشباب والأطفال برفقة أسرهم فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذا لمبادرة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية داخل مراكز الشباب على مستوى مراكز الشباب بمحافظات مصر المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومراكز الشباب

وأكد ت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومراكز الشباب لاستقبال الشباب خلال عيدالأضحى المبارك وإتاحة كافة الخدمات داخل المراكز أمام الأعضاء وأسرهم طوال أيام العيد

وحرصت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على تشكيل غرف عمليات على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية على مدار أيام العيد داخل مراكز الشباب، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحدث داخل مراكز الشباب ، عن طريق وجود مشرفي الأنشطة، والاهتمام بالطلائع، والشباب المترددين عليها، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الاضحى المبارك؛ للاستفادة من أنشطتها على مستوى القرى، ومدن المحافظات.

وكانت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية قد أكد ت أنه تم تنظيم عدد كبير من الاحتفالات خلال أيام عيد الأضحى ، بمراكز الشباب، تضمنت العديد من الفقرات، والبرامج والأنشطة المختلفة التى جذبت الطلائع والشباب وشملت فقرات: “ ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال ” ، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من: “الملاهي، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو ، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية” .

الجدير بالذكر ان مراكز الشباب بالشباب والرياضة بالدقهلية، استقبلت المواطنين، منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الأضحي، وفتحت أبوابها أمام النشء والشباب والرواد، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بالشباب والرياضة بالدقهلية. تتضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب في اليوم الأول من أيام عيد الأضحي المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للأنشطة الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة، وملاهي وألعاب ترفيهية، وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

وأكدت دكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة أمام المواطنين، لكى يستفيدوا من الأنشطة على مستوى قرى ومدن المحافظة، وعمل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية.