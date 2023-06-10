بالاراجوز وخيال الظل.. جمال عبد الناصر ينسج التاريخ للأطفال بالاسكندرية

ثقاقة الأطفال لها أهمية كبيرة في نمو خيال الأطفال، وذلك عندما نضع المناهح الملائمه لهم وخاصة ما يتعلق بأحداث التاريخ والمعلومات في العلم والأدب والفن بما ينسجم مع مخيلة الطفل القادر على إعادة تصور كل العناصر في تراكيب خاصة دون الحاجه إلى إعادة الأحداث إمامه من جديد، أو ترسم له المعلومات والأفكار بشكل آلي.

لذلك يهتم مركز جمال عبد الناصر الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاسكندرية بالاطفال النائشين ودور المركز الهم فى تربية الاطفال ونموهم الحركي والعقلي والأنفعالي والأجتماعي ونمو شخصيته، ذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود.هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يقدم المركز مساء اليوم السبت، حفل الاراجوز وخيال الظل لفرقة ومضة وذلك ضمن برنامجه المقدم خلال الاجازة الصيفية.

وتشير مي الشيخ المشرف العام على مركز جمال عبدالناصر ان العروض مستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع فن خيال الظل، وتؤكد ان عروض ومضة لخيال الظل والاراجوز تقدم بشكل ثابت ضمن اجندة المركز في السبت الثاني من كل شهر الى جانب تقديمهم وسيتم الاعلان عن ذلك قريباً لعدد من ورش تصميم وتنفيذ عروسة خيال ظل.

جدير بالذكر أن فرقة ومضة أسّسها الدكتور، نبيل بهجت، وشعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، وتضمّ بين أعضائها شيخ لاعبي الأراجوز صابر المصري عضوًا مؤسسًا، ومن أعضاء الفرقة الفنانون: مصطفى الصباغ وعلي ابوزيد ومحمود سيد حنفي، ولاعب الأراجوز صابر شيكو، وعدد من الكوادر الاخرى. ومن عروض الفرقة المستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع خيال الظل: «على الأبواب» و«عرايسنا» و«خلوا بالكم» و«ما احلاها الإيد الشغالة» و«علي الزيبق» و«أحلام ملك» و«جحا وحاكم المدينة» و«حكايات الأراجوزالمصري» و«شعبيات» و«حكايات الفلاح الفصيح» و«حكايات كتاب» و«ملك ولاه أراجوز» و«التمساح» و«دون كيشوت» و«حكايات شارع المعز» و«ملاعيب شيحة» و«الشطار» و«جحا المصري» و«جحا الايطالي» و«جحا والحياة» و«السندباد» و«العرض الاخير» و«صندوق الحكايات» و«البطل".