عاجل
بسنت حميدة تحصل على الميدالية الذهبية في بطولة "هينجلو" بهولندا زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق اليونان
السبت 10 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

بالاراجوز وخيال الظل.. جمال عبد الناصر ينسج التاريخ للأطفال بالاسكندرية

جمال عبد الناصر يقيم
جمال عبد الناصر يقيم حفلات للاطفال لنسج لهم احداث التاريخ

ثقاقة الأطفال لها أهمية كبيرة في نمو خيال الأطفال، وذلك عندما نضع المناهح الملائمه لهم وخاصة ما يتعلق بأحداث التاريخ والمعلومات في العلم والأدب والفن بما ينسجم مع مخيلة الطفل القادر على إعادة تصور كل العناصر في تراكيب خاصة دون الحاجه إلى إعادة الأحداث إمامه من جديد، أو ترسم له المعلومات والأفكار بشكل آلي.

txt

نيفين الكيلاني: مهرجان الهجن والفعاليات الثقافية أعادت البهجة لشوارع العريش.. صور

txt

قطار ليالي رمضان الثقافية يصل قرية زاوية الكرادسة بالفيوم

لذلك يهتم مركز جمال عبد الناصر الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاسكندرية بالاطفال النائشين  ودور المركز الهم فى تربية الاطفال ونموهم الحركي والعقلي والأنفعالي والأجتماعي ونمو شخصيته، ذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود.هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

 

يقدم المركز مساء اليوم السبت، حفل الاراجوز وخيال الظل لفرقة ومضة وذلك ضمن برنامجه المقدم خلال الاجازة الصيفية.

 

وتشير مي الشيخ المشرف العام على مركز جمال عبدالناصر ان العروض مستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع فن خيال الظل، وتؤكد ان عروض ومضة لخيال الظل والاراجوز تقدم بشكل ثابت ضمن اجندة المركز في السبت الثاني من كل شهر الى جانب تقديمهم وسيتم الاعلان عن ذلك قريباً لعدد من ورش تصميم وتنفيذ عروسة خيال ظل.

 

جدير بالذكر أن فرقة ومضة أسّسها الدكتور، نبيل بهجت، وشعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، وتضمّ بين أعضائها شيخ لاعبي الأراجوز صابر المصري عضوًا مؤسسًا، ومن أعضاء الفرقة الفنانون: مصطفى الصباغ وعلي ابوزيد ومحمود سيد حنفي، ولاعب الأراجوز صابر شيكو، وعدد من الكوادر الاخرى. ومن عروض الفرقة المستوحاة من السير الشعبية التي تخلط بين الراوي والأراجوز مع خيال الظل: «على الأبواب» و«عرايسنا» و«خلوا بالكم» و«ما احلاها الإيد الشغالة» و«علي الزيبق» و«أحلام ملك» و«جحا وحاكم المدينة» و«حكايات الأراجوزالمصري» و«شعبيات» و«حكايات الفلاح الفصيح» و«حكايات كتاب» و«ملك ولاه أراجوز» و«التمساح» و«دون كيشوت» و«حكايات شارع المعز» و«ملاعيب شيحة» و«الشطار» و«جحا المصري» و«جحا الايطالي» و«جحا والحياة» و«السندباد» و«العرض الاخير» و«صندوق الحكايات» و«البطل".

 

مواد متعلقة

"ميريت الثقافية" تناقش "سيكولوجية الجماهير.. أسباب ودوافع الرضا والغضب"

عيسى والكيلاني يبحثان وضع خطة عمل للترويج للسياحة الثقافية محليًا وعالميًا

إطلاق برنامج إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية

مراكز متقدمة لتعليم الفيوم في المسابقة الثقافية البحثية الكبرى

درع الملحقية الثقافية الليبية لرئيس جامعة قناة السويس

جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح الموسيقار عمر خيرت شخصية العام الثقافية
الجريدة الورقية