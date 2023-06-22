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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. خالد الصاوي: هناك حالة تشوش في معرفة التاريخ لدى الشعب

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الفنان خالد الصاوي، إن هناك حالة من التشوش في معرفة التاريخ لدى فئات كثيرة في الشعب المصري، ولا تعرف السلسال الحقيقي لشخصيتها وهويتها.

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وأضاف الصاوي خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك ٤ تيارات سياسية تسيطر على المشهد في مصر، وتضع أولوياتها فقط في تطبيق مشروعها، حتى لو كانت عاصمة المشروع ليست مصر.

وأوضح الصاوي، أنه هناك فئات كثيرة بعيده عن الثقافة، متابعا: ليه مااخدش ولادي واقرا اللى مكتوب على العابد او المتاحف لان دا اللى بيدرسه في المدرسة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعلم كل الأدوات الجديدة، والتعريف أكثير بتاريخنا واقتحام الإسوار المجهولة.

التصالح مع التاريخ

وأكد الصاوي، أنه يجب التصالح مع تاريخنا، وعدم التفريق على اساس الدين أو الميول، منوها بأننا ننظر إلى تاريخنا، بصورة غير صحيحه، والنظرة على الأساس الديني والاقلية والأكثرية. 

وأكمل: يجب أن تتصالح مع تاريخنا حتى لو سفاح زي اليابانيين، وقبل مانتكلم في الثقافة، لابد من مناقشة مشكلة الهوية والتعريف الشخصي. 

وأكد الصاوى أن هناك مشكلة كبرى لدى نسبة كبيرة من المصريين، وهو اللبث الحاصل والتناقض في دراسة التاريخ، والنظر إلى الفراعنة نظرة محدودة، متابعا: دول حلوين ولا وحشين.. كفرة لا مسلمين ولا مسيحيين، وكأنهم لازم يبقوا مسيحيين او مسلمين قبل نزول الدين الإسلامي والإنجيل، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بوضع أدوات جديدة للمشاريع الثقافية، والاهتمام بالصروح الثقافية في مختلف المناطق.

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