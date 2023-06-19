قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم الاثنين

أسعار البيض.. حالة من الارتفاعات تشهدها أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين في المزرعة، مما يؤثر هذا الارتفاع على الأسواق المصرية وعلى السعر المعروض للمستهلك، ووصلت سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض بنحو 106.75 جنيه، بينما جاءت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 114.75 جنيه، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين والتي ارتفعت خلال التعاملات الصباحية في المزرعة، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما البيض، وجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة والأسواق المصرية

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 106.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الذي شهد ارتفاعًا أيضًا لنحو 108.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي

وثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 114.75 جنيه.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.