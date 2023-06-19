عاجل
قفزة جديدة في أسعار البيض اليوم الاثنين
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

خدمات مرورية بشوارع وميادين القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

انتشر رجال الإدارة العامة لمرور بالقاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها والطلاب إلى المدارس والجامعات. 

 اقرا ايضا..2175 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور بربوع العاصمة حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

مواد متعلقة

85 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

2212 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

77 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

2570 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

مدينة ديرمواس بالمنيا تشن حملات تموينية على المخابز البلدية

قبل ما تنزل من البيت|تعرّف على الحالة المرورية بالقاهرة

91 شمعة تضىء سماء العالم

229 دراجة نارية مخالفة خلال حملات مكبرة
الجريدة الورقية