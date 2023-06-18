امتحان اللغة العربية يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بقنا

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة قنا، اليوم الأحد، فى ثالث أيام من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، عن ارتياحهم وسعادتهم الكبيرة من امتحان مادة اللغة العربية فى أول أيام من امتحانات المواد التى تضاف للمجموع.

حيث عبر عبدالرحمن أيمن الوكيل طالب بالثانوية العامة الشعبة العلمية، عن سعادته بامتحان مادة اللغة العربية، موضحا أن امتحان اليوم تضمن 55 سؤالا منهم 51 سؤال اختياري، و4 أسئلة مقالية، جميعهم من المنهج المقرر، مضيفاً أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط وحتى الطالب العادى، متمنيا سير الامتحانات المقبلة بنفس الوتيرة.

وذكر محمد ثروت طالب ثانوى عام بالقسم الأدبى، أن امتحان اللغة العربية، كان يحتاج لوقت أكثر من المقرر له، موضحاً أن ال 3 ساعات المقررة كانت غير كافية، مضيفاً أن الامتحان جاء سهل ولكن طويل.

فيما عبرت أميرة وحيد طالبة بالشعبة الأدبية، عن ارتياحها الكبير من امتحان مادة اللغة العربية، مضيفة أن أسئلة الامتحان كانت مباشرة وسهلة، وضمن المقرر ولكن كانت تحتاج لوقت أطول.

امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد تواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان الامتحانية، من خلال تحديد حرم آمن، ونصب خيام وتحديد ممرات أمام مدخل كل لجنة، لتيسير عملية دخول الطلاب والطالبات وخروجهم.

كما شهدت اللجان الامتحانية حضورا ملحوظا لأولياء الأمور أمام اللجان، والتى خيمت عليهم حالة من القلق والتوتر طيلة فترة امتحان مادة اللغة العربية، والذى استمر لثلاثة ساعات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً منتظرين خروج أبنائهم تحت لهيب الشمس بفارغ الصبر أمام اللجان وداخل السيارات وأسفل العمارات السكنية.

يذكر أن نحو 17 ألفًا و 884 طالبا وطالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة فى محافظة قنا للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلما ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.