أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية "مولعة نار" قبل العيد

شهدت أسعار الأضاحي قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك ارتفاعًا وقفزات هائلة في القيمة السعرية لكيلو القائم بشكل كبير جدًا، إذ يصل سعر الخراف هذا العام إلى 14 ألف جنيه مما أدى هذا إلى كثرة المعروض وقلة الشراء وقلة الإقبال على الأسواق لشرائها.

وتعتبر أسعار الأضاحي من الأمور المهمة التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين، في ظل ما تشهده الثروة الحيوانية من ارتفاع كبير للأسعار، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأضاحي من الكباش والعجول والأبقار، سعر "القائم" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وقبل أن يحل عيد الأضحى المبارك بأسبوعين تقريبًا.

خروف بلدي

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي 2023

ويأتي أسباب ارتفاع أسعار الأضحية لما جاء من ارتفاع في أسعار الأعلاف، وأصبحت أسعار العجل البقري اليوم مبالغ فيه نظرا لمضاعفة سعره خلال الشهور الماضية، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتغيير سعر العملة في مصر وارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي.

أسعار العجل البقري اليوم قائم في عيد الأضحى 2023

وفقا لتجار المواشي بالأسواق المختلفة، حيث تتراوح

سعر اللحم البقري قائم ما بين 127 و133 جنيهًا

أما الجاسوسي سعره يتراوح ما بين 115 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.

وهذه الأسعار من المؤكد أنها سوف ترتفع خلال الأيام القادمة.

أسعار العجول البقري اليوم

سجل أسعار العجل البقري اليوم قائم 2023 للوزن 200 كيلوجرام نحو 135 جنيها

سجل اسعار العجل البقري اليوم قائم 2023 نحو 140جنيها للوزن 300 كيلوجرام

سجل سعر العجل البقري اليوم للوزن 150 كيلوجراما نحو 150 جنيها قائم

سجل سعر العجل الجاموسي اليوم قائم نحو 115 جنيها للوزن 300 كيلوجرام

سجل سعر العجل الجاموسي اليوم قائم نحو 140 جنيها للوزن 200 كيلوجرام

سجل سعر العجل الجاموسي اليوم قائم نحو 150 جنيها للوزن 150 كيلوجراما

أما العجول المستوردة فإن سعر الكيلو القائم يتراوح ما بين 140 وحتى 150 جنيها على حسب النوع سواء كان أوكراني أو كولومبي أو إسباني.

تعرف على أسعار العجول البقري الرضيعة

جاموس رضيع

أما أسعار العجول البقري الرضيعة تصل إلى 15 ألف جنيه وتبدأ بـ 10 آلاف جنيه، بينما البتلو سعرها يتراوح ما بين 8 آلاف جنيه وحتى 13 ألف جنيه، أما سعر البقرة الوالدة تصل إلى 65 ألف جنيه وتبدأ من 50 ألف جنيه، بينما الجاموسة تتراوح ما بين 50 وحتى 75 ألف جنيه.

الإسلام اشترط للأضحية سن معين

الإبل: لا تقل عن خمس سنوات

البقر: والجاموس لا يقل عن سنتين

الماعز: لا يقل عن سنة

الضأن: لاتقل عن سنة أيضًا، وفي بعض الروايات أجاز النبي أن يكون عندها 6 شهور، ولكن بشروط، بمعنى عند النظر إليها تحسبها أكثر من ذلك.