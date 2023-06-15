انتظام الامتحانات بـ 12 كلية بجامعة جنوب الوادي

تابع الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات التى تجرى في 12 كلية بالجامعة.

اطمئن رئيس جامعة جنوب الوادي على انتظام الامتحانات على حسن سير العمل وتوفير مختلف سبل الراحة للطلاب وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكليات الآداب والتربية والحقوق والحاسبات و المعلومات والإعلام.

رافق رئيس الجامعة فى جولته، عمداء ووكلاء الكليات كما تواصلت الامتحانات بكليات العلاج الطبيعي والتمريض وطب الفم والأسنان والعلوم والتربية الرياضية والتربية النوعية و الهندسة.

إهداء درع مصنع BEDOلرئيس جامعة جنوب الوادى

فى سياق ذي صلة، أهدى المهندس محمد عبد الناصر ممثل مصنع BEDO لتطوير تقنيات التعليم و تصميم وصناعة معامل ومعدات التعليم الهندسي والتكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر درع المصنع للدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى تقديراً لجهوده فى دعم الزيارات العلمية للمصنع.

وتم إقامة يوم عملي وورشة عمل للطلاب واستمع الطلاب لشرح وافي من الدكتور مصطفى البدويهي مدير عام مصنع BEDO و المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي للمصنع BEDO ومن المهندسين والفنيين بإدارات المصنع المختلفة عن كيفية تصنيع المعامل الهندسية في جميع التخصصات في جميع خطوط الإنتاج، وتدريب عملي على كل انواع ماكينات تشغيل المعادن الأوتوماتيكية مخارط وفرايز الـ CNC .

وأطلع الطلاب على مراكز البحث والتطوير بمؤسسة BEDO ، وأحدث ما توصل إليه مراكز البحث والتطوير في جميع التقنيات وذلك تحت اشراف الدكتور منتصر عبد الستار محمد رئيس قسم الهندسة الكهربية.

مرشح واحد لعمادة كلية التربية الرياضية

وفي سياق مواز، أوضح الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة أن لجنة عميد كلية التربية الرياضية استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء، ورؤية الدكتور أشرف موسى لتطوير لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وتضم اللجنة أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور أحمد عبدالخالق تمام نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب والدكتور بهى الدين إبراهيم سلامة عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة المنيا، ويترأس اللجنة للدكتور يوسف غرباوي.