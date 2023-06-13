ضبط بقال تمويني استولى على سلع مدعمة بقيمة 40 ألف جنيه بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، حملة رقابية على منافذ مشروع جمعيتي بدائرة الإدارة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت الحملة أثناء مرورها على منفذ مشروع جمعيتي الكائن بقرية المهدية بإجراء جرد لكميات السلع التموينية المدعمة ، وقد أسفر الجرد عن قيام صاحبة المنفذ بالتصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية قيمتها الإجمالية مبلغ مقداره 40 ألفا و954 جنيه.

وضمت قائمة المنتجات المضبوطة 646 كيس سكر تمويني زنة الكيس الواحد 1 كيلو جرام، و622 زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليلتر، و 2279 كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جرام، وتم تحرير المحضر رقم 9182 لسنة 2023 جنح ههيا.