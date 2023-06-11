الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالبة عن منزلها بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة).

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30 /5 /2023 ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة ، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها ، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.