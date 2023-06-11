الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالبة عن منزلها بالمرج

الداخلية
الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة). 

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30 /5 /2023  ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة ، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها ، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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