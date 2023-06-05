هالاند يحصل على جائزة الحذاء الذهبي الاوروبي

توج النجم النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجاري 2022-2023.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022 ـ 2023

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يشهد صراع شرس هذا الموسم بعدما أسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم22/2023، والذي تُوج به رسميًا فريق مانشستر سيتي بعد ماراثون طويل مع آرسنال.



هالاند يكتب تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي بالأرقام المميزة



وشهد موسم الدوري الإنجليزي هذا العام صراع فردي على الحذاء الذهبي وحصد لقب الهداف بين كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام.

بينما شهد هذا الموسم إبتعاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن الصراع على لقب هداف المسابقة، ليُترجم مستوي ليفربول هذا العام بعد إبتعاده عن المبع الذهبي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 30 هدفا

3- ايفان توني لاعب برينتفورد : 20 هدفا

4- محمد صلاح لاعب ليفربول: 19 هدفا

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد : 18 هدفا

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال: 15 هدفا

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال : 15 هدفا

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 15 هدفا

9- بوكايو ساكا لاعب آرسنال: 14 هدفا

هالاند يُتوج بالحذاء الذهبي



حصد النرويجي إيرلينج هالاند في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، لقب هداف المسابقة، ليحطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية قاد بها مانشستر سيتي للتويج باللقب الثالث على التوالي.

كما حصل هالاند على جائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، ليكتب هالاند إسمه في التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب شاب بالبطولة، في نفس الموسم.

ويستعد فريق مانسشتر سيتي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، والمقرر إقامته يوم 10 من شهر يونيو المقبل.

وحجز فريق إنتر ميلان الإيطالي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، بعد بفوزه على ميلان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي، بنتيجة 3-1.

بينما تأ÷ل مانشستر سيتي، إلى النهائي، وذلك بعد اكتساحه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون مقابل في إياب دور نصف النهائي، وذلك بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله.

الترتيب النهائي لجائزة الحذاء الذهبى الأوروبى لموسم 2022 ـ 2023

1ـ هالاند – 36 هدفا – 72 نقطة

2ـ هارى كين – 30 هدف – 60 نقطة

3ـ مبابى – 29 هدف – 58 نقطة

4ـ لاكازيت – 27 هدف – 54 نقطة

5ـ فيكتور أوسيمين – 26 هدف – 52 نقطة