بايرن ميونخ وليفربول يتصارعان على ضم كييزا

يواصل ليفربول وبايرن ميونخ البحث عن العناصر المميزة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المتواضعة لعدد من اللاعبين داخل الفريقين مما يجعل الثنائي يواصلان البحث عن اللاعبين المميزين.

ودخل نجم يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا ضمن حسابات ليفربول وبايرن ميونخ لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل، بعد المستويات الضعيفة لمهاجمي الريدز والعملاق البفاري.

وكشفت صحيفة “لاجازيت ديلو سبورت” الإيطالية رغبة اللاعب في الرحيل عن يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، وذلك للمنافسة على الألقاب الأوروبية الكبيرة خلال الموسم الجديد بعد ابتعاد السيدة العجوز عن التتويج بالألقاب خلال الفترة الماضية.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن ليفربول وبايرن ميونخ يسعان بجدية للتعاقد مع اللاعب الشاب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكن عدم مشاركة العملاق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يجعل كييزا يميل لإختيار بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ماني يفكر في العودة لليفربول

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ماني يفكر في العودة لصفوف ليفربول مرة أخرى خلال الموسم الجديد، بعد عام من رحيل الأسد السنغالي عن صفوف الريدز، بعدما انتقل لبايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد لثلاث سنوات خلال الصيف الماضي.



ولم يستطع ساديو ماني اثبات نفسه خلال في الموسم الأول مع البفاري، بعدما عانى مع بايرن ميونخ من إصابات كثيرة تعرض لها بعد عدم انسجامه بشكل كامل مع الفريق البافاري، ليصبح مرشحا بقوة للعودة إلى ليفربول مرة آخرى.



وشددت التقاريرعلى أن ليفربول لديه حرص بإعادة الدولي السنغالي مجددَا خلال الموسم الجديد، بعد المعاناة التي تعرض لها الريدز في فشله بالصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تواجده في المركز الخامس، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.



ويعد ساديو ماني أحد العناصر الأساسية التي كان يعول عليها المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني ليفربول، في منطقة الهجوم، لما يمتلك من مقومات فنية عالية للغاية مع محمد صلاح، وروبيرتو فيرمنيو، والذي رحل بشكل رسمي عن الريدز.

الجدير بالذذكر أن سادبو ماني استطاع التتويج بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي، بعد منافسة قوية وعتيفة مع بوروسيا دورتموند حتى اللحظات الأخيرة على اللقب.

