أوسيمين يقود نابولى للفوز على سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي

حقق فريق نادي نابولى الفوز على نظيره سامبدوريا بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سان باولو "دييجو ارماندو مارادونا"، في إطار مواجهات الجولة 38 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

أقرأ ايضًا..

سجل فيكتور أوسيمين هدف نابولى الأول في المباراة عند الدقيقة 64 عن طريق ضربة جزاء، في مباراة شهدت سيطرة كبيرة من جانب البارتنوبي على حساب سامبدوريا.

وسجل اللاعب جيوفاني سيميوني الهدف الثاني لـ نابولى في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليؤكد على أحقية الباتنوبي في الثلاثة نقاط.

وبدأ نابولي اللقاء بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

في خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - ماريو روي - أوستي جارد.

في خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي - فرانك أنجويسا - إليف إلماس.

في الهجوم: فيكتورأوسيمين - خفيتشا كفارساتشيليا.

نابولي يعزز تصدره لترتيب الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولى إلى 90 نقطة على صدارة الترتيب، والتي جمعها من تحقيق الفوز في 28 لقاء والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 4 مباريات، ويؤكد هيمنته على بطولة الدوري.

على الجانب الأخر توقف رصيد سامبدوريا عند 19 نقطة في المركز الـ 20 والأخير بالترتيب، وتجرع الهزيمة رقم 25 هذا الموسم، بعد التعادل في 10 مباريات وتحقيق الانتصار في 3 مواجهات فقط.

إنجاز قوي لـ نابولى

وسع نابولى الفارق بينه وبين لاتسيو صاحب المركز الثاني في الترتيب إلى 16 نقطة، وانهى الفريق الموسم ومعه أقوى خط هجوم برصيد 77 هدف وهو صاحب أقوى خط دفاع أيضًا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا