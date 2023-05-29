أرتيتا يكشف أسرارًا جديدة وراء ضياع أرسنال لقب الدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي الكروي أسرارا جديدة بعد ضياع بطولة الدوري وحسم مانشستر سيتي اللقب الإنجليزي.

واختتم أرسنال مشواره في الموسم بفوز ساحق على وولفرهامبتون 5 - صفر مساء الأحد، وقد أنهى الموسم في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف البطل مانشستر سيتي.

صدارة مؤقتة:

واحتل أرسنال صدارة الدوري لمدة 248 يوما قبل أن تتراجع نتائجه لفترة، حيث حقق انتصارين فقط خلال ثماني مباريات.

وهو ما سمح لمانشستر سيتي بالصعود إلى الصدارة وحسم تتويجه باللقب عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وبإحراز المركز الثاني، حسم أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2017.

دوري الابطال الأهم:

ورغم أن أرتيتا أبدى سعادة بتحقيق الهدف الذي حدده في بداية الموسم، أبدى إدراكا جيدا للعمل المطلوب مشيرا إلى الرغبة منذ البداية في إعادة النادي لدوري أبطال أوروبا وكان هذا هو الهدف الرئيسي.

وأضاف :بعدها بدأت الرحلة، ويوما بعد يوم، بدأ الشعور بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح ويحظى بطاقة وروح جيدتين. وبعدها بدأت الثقة الكبيرة.

لم نتوقع:

وتابع :لم نتوقع أن نحرز هذا المركز في النهاية، أعتقد أنه ثالث أفضل سجل في تاريخ النادي، وأكبر عدد من الانتصارات.

وأضاف ميكيل :هذا يعد شيئا كبيرا لكنه ليس كافيا للفوز باللقب. نحن ندرك المستوى، لا يفترض أن نكون سعداء بما لدينا فقط، وإنما علينا أن نكون أفضل بكثير في الموسم المقبل.