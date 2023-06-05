باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الجيش المصري ببرج العرب، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمباراة فاركو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغادر الفريق القاهرة ظهر الاثنين للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب استعدادا للمباراة الهامة.

بيراميدز يعلن مدة غياب رمضان صبحي بعد الإصابة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

تطوارت حالة الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال

وكان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قد كشف قبل قليل عن أن ثنائي فريق الكرة ، عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح طبيب بيراميدز في تصريحات صحفية له اليوم ، أن استمرار الثنائي عبد الله السعيد و أسامة جلال ، مستمر في برنامجه العلاجي و التأهيلي المكثف يأتي بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم و أفضل الأطباء هناك .