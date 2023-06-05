ليفربول يضم الأرجنتيني ماك أليتسر من برايتون

إقترب نادي ليفربول من إعلان ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير لاعب خط وسط فريق برايتون، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويمتلك الأرجنتيني ماك أليستر صاحب الـ 24 عامًا، بعقد مع برايتون الإنجليزي ينتهي في يونيو 2025.

الأرجنتيني ماك أليستر على أعتاب ليفربول

وأعلن الصحفي الشهير في سوق الإنتقالات فابريزيو رومانو بشبكة إن نادي ليفربول أنهي إتفاقه مع برايتون على ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني ماك أليستر بعقد مدته 5 سنوات حتي يونيو 2028.

وتابع رومانو، إدارة ليفربول ستقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برايتون الإنجليزي، والذي يقل عن 60 مليون إسترليني لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وكشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ماك أليستر سيجري الكشف الطبي خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لإعلان إنتقاله إلي ليفربول بشكل رسمي.

وشارك ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون الإنجليزي بكافة المسابقات خلال موسم 2022-2023، وأحرز 12 هدفًا وصنع 3 أهداف.

جدير بالذكر أن ماك أليستر ضمن كتيبة منتخب الأرجنتين المتوجة ببطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 بين الطرفين.

يُذكر أن فريق ليفربول حجز المركز الخامس لصالحه والذي يؤهله للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في موسم جمع من خلاله 67 نقطة تلقى خلاله الهزيمة في 9 مباريات.

ليفربول يُعلن رحيل رباعي الريدز بنهاية الموسم

وكان نادي ليفربول قد أعلن منذ أيام رحيل 4 نجوم من صفوف الفريق بنهاية الموسم، وذلك بعد إنتهاء عقودهم، ليتفق الطرفين على عدم التجديد، ويتكون نهاية مسيرتهم مع الريدز يوم 30 يونيو المقبل.

وجاء رباعي ليفربول الراحلين على رأسهم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأوكسليد شامبرلين، بنهاية هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" يمكننا أن نؤكد أن روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيفن وسيتم تحية الرباعي بشكل خاص في آنفيلد، مع مزيد من التكريم في نهاية الموسم.