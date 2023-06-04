الأحد 04 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

توتنهام يحدد سعر انتقال هاري كين لريال مدريد

هاري كين مهاجم توتنهام
هاري كين مهاجم توتنهام

حدد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي المقابل المادي المطلوب مقابل التفريط في خدمات مهاجم الفريق هاري كين، مقابل انتقاله لريال مدريد في شهر يونيو الجاري 2023.

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كيليان مبابي يظهر في ريال مدريد

يهتم ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب هاري كين في انتقالات يونيو الجاري، وليكون بديلًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل عن الميرنجي بشكل رسمي.

يأتي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي على رأس الأسماء المطلوبة لدعم ريال مدريد في انتقالات يونيو، ووافق السبرز على رحيل اللاعب للميرنجي بشرط موافقة الفريق الإسباني على المقابل المادي المطلوب.

توتنهام يحدد سعر بيع عقد هاري كين 

وحدد توتنهام هوتسبير الإنجليزي سعر بيع عقد هاري كين لريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، والذي سيكون مستعدًا للتفاوض في حالة اتصال الميرنجي للتفاوض.

يوافق هاري كين على الانتقال للميرنجي في يونيو المقبل، والذي سيكون مرضيًا لجميع الأطراف، لكن حتى الآ، لم يعلن السبرز أو مهاجمه الموقف النهائي بشأن الرحيل او البقاء.

شرط ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين

من المتوقع أن يضع نادي ريال مدريد شرط في عقد هاري كين بالحصول على توقيع النجم الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط بسبب تخطيه سن الـ 30 عام، وهو ما قد يعطل اتمام الصفقة.

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هاري كين صفقة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بعد اجتماع بيريز وأنشيلوتي

ويرغب هاري كين في تحطيم رقم ألان شيرر التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظهر اسم هاري كين في الميرنجي بجوار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي أكد مؤخرًا على التزامه بعقده مع الفريق الفرنسي.

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