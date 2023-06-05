لوكاكو : هالاند و مبابي يسيطران على كرة القدم العشر سنوات القادمة

قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال اوربا بين مانشيستر سيتي الأنجليزي و أنترميلان الإيطالي في مدينة أسطنبول التركية مساء السبت المقبل تغزل مهاجم الأنتر روميلو لوكاكو في قدرات مهاجم السيتي إيرلينج هالاند معتبرا أياه الى جانب الفرنسي كيليان مبابي سيسطران على عالم كرة القدم خلال السنوات العشر القادمة .

وقال لوكاكو الذي يعد أفضل هداف في تاريخ الكرة البلجيكية عبر العصور في حديث لشبكة سي أن أن الامريكية : اعتقد ان مبابي وهالاند يمثلان الجيل الجديد الذي سيسطر على الكرة في السنوات العشر القادمة و سيأخذان الريادة من ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو .

وعن مواجهة نهائي دوري الأبطال امام مانشيستر سيتي قال لوكاكو : انه من الممتع مواجهة فريق يعد هو الافضل حاليا في العالم ونحن نعلم ان الكل ينظر لنا نظرة الفريق الغير مرشح للفوز . ارغب في الاستمتاع بتلك اللحظات الجميلة . سنلعب بلا ضغوط ونستمتع وسنذهب لتحقيق افضل نتيجة ممكنة .

وقال لوكاكو : مانشيستر سيتي فريق عظيم ويدربهم المدرب الافضل ولديهم لكل مباراة خطة واسلوب لعب مختلف وهو ما يزيد من صعوبة مهمتنا . هالاند يتم استخدامه بشكل جيد و تتهيىء له العديد من الفرص بفضل طريقة اللعب .

يذكر ان هالاند سجل 52 هدف في 52 مباراة شارك فيها مع مانشيستر سيتي في كل البطولات فيما سجل مبابي 41 هدف في 43 مباراة شارك فيها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم .