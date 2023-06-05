إبراهيموفيتش يضع حدا لمسيرته الأسطورية

بعد مسيرة حافلة بالأنجازات والبطولات في كل الاندية التي لعب لها اعلن نجم الكرة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله لعب كرة القدم عقب نهاية مباراة ناديه الحالى أيه سي ميلان امام فيرونا في ختام مشوار الروسونيري في بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم .

وعقب المباراة التي أنتهت بفوز الميلان على فيرونا في قلب ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو اعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله موجها حديثه لجماهير الميلان : اعتقد انه حان الوقت لوضع نهاية لمشواري الطويل داخل ملاعب كرة القدم . وأضاف ابراهيموفيتش من خلال مكبرات الصوت بملعب سان سيرو : الكثير من المشاعر و الاحاسيس تمتلىء بها نفسي داخل هذا الملعب . في المرة الاولى التي انضممت فيها الى الميلان منحتموني السعادة وفي المرة الثانية منحتموني حبكم . انه الوقت المناسب لاقول وداعا لكرة القدم .

وبدأ ابراهيموفيتش مسيرته مع كرة القدم مع نادي مالمو السويدي قبل ان ينتقل الى نادي أياكس امستردام الهولندي حيث لمع كثيرا وسجل 41 هدفا في ثلاث مواسما قبل ان ينتقل الى عملاق الأندية الإيطالية اليوفنتوس حيث بدأ بداية ممتازة لكنها توقفت مع فضيحة كالتشيو بولي التي انتهت بهبوط اليوفي الى الدرجة الثانية لينتقل الى انترميلان ويحقق معه لقب الدوري الإيطالي ثلاث سنوات متتالية .

عام 2009 انتقل ابراهيموفيتش بصفقة قياسية في ذلك الوقت قدرها 59 مليون يورو الى نادي برشلونة الأسباني وعلى عكس انجازاته الرائعة مع كل كل الاندية بد مشوار ابراهيموفيتش مع البارسا سيئا حيث لم يتأقلم مع فكر المدير الفني بيب جوارديولا ورغم تحقيق لقب الليجا وتسجيله ل 21 هدفا في هذا الموسم الى ان الموسم أنتهى بأعارته الى نادي الميلان الإيطالي .

بعد موسم واحد مع الميلان حقق خلال نجاحا كبيرا انتقل ابراهيموفيتش الى باريس سان جيرمان الفرنسي حيث سجل مع النادي الباريسي 156 هدفا و حقق 12 لقبا .

المحطة التالية لابراهيموفيتش كانت مانشيستر يونايتد حيث نجح في موسمه الاول مع الشياطين الحمر 28 هدف وحقق لقبي الدوري الاوربي و كأس الرابطة الانجليزية الا ان اصابته في الركبة عطلت نجاحته كثيرا ليقرر الانتقال الى نادي لوس انجلوس جالاكسي ليسجل 56 هدفا في 58 مباراة مع الفريق الامريكي قبل ان يعود الى اوربا مجددا عبر بوابة الميلان الذي لعب له اربعة مواسم سجل خلالها 37 هدفا وساعد الميلان في استعادة لقب الدوري بعد غياب طويل الموسم الماضي .