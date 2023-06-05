انفلونزا الطيور يزحف سرًا ويهدد بالعودة القوية

حذر مجموعة من الخبراء من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم حيث يعد هذا الفيروس هو الأسوأ على الإطلاق.

وأظهرت دراسات أن الفيروس تطور سريعًا خلال فترة انتشاره من أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

وقد تسبب فيروس إنفلونزا الطيور منذ ظهوره في عام 1996 بظهور أوبئة موسمية بشكل أساسي ولكن "شيئًا ما حدث" في منتصف 2021 جعله أكثر قدرة على التسبب بالعدوى.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الوباء منتشر سنويًا وامتد إلى مناطق جديدة متسببًا بنفوق أعداد كبيرة من الطيور البرية، إضافة إلى ذبح عشرات الملايين من الدواجن.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن فيروس انفلونزا الطيور:

وتُعتبر أنفلونزا الطيور H5N1 "عدوى فيروسية، تنتقل بشكل طبيعي بين الطيور المائية البرية.

يمكن أن ينتشر أيضًا وبسهولة إلى الدواجن المحلية، والتي من خلالها يُمكن أن ينتقل المرض إلى البشر

ويتم انتقال المرض إلى البشر من خلال ملامسة براز الطيور المصابة، أو الإفرازات الأنفية، وكذلك عن طريق الإفرازات التى تخرج من الفم أو العين

وتختلف أعراض أنفلونزا الطيور، من شخص لآخر، ولكن معظم أعراضها تتمثل فيما يلي:

السعال

الاسهال

صعوبات فى التنفس

ارتفاع في درجات الحرارة

آلام بالعضلات والرأس

سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

ويُساعد العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات في الحد من شدة المرض، إلا أنه يُنصح بتناول العلاجات المناسبة في خلال يومين من ظهور أعراض المرض

كما يمكن تجنب العدوى من خلال عدم لمس او الاقتراب من الطيور الميتة، وعدم لمس الأسطح الملوثة بفضلات أوسوائل من الطيور.