كريم بنزيما يٌعادل رقم أسطورة ريال مدريد في المباراة الوداعية

عادل الفرنسى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد رقم أسطورة الميرنجى فرناندو هييرو في المباراة الوداعية له أمام أتلتيك بلباو في منافسات الجولة الأخيرة له في الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات صباح يوم الاثنين ، ان في مباراته الأخيرة مع الفريق، عادل كريم بنزيما فرناندو هييرو ليصبح سادس أكثر لاعب مشاركة مع ريال مدريد في الليجا (439) مشاركة مع الفريق.

ودع لاعبى ريال مدريد كريم بنزيما خلال المباراة الأخيرة له على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو مساء أمس الأحد ، عقب إعلان النادي الملكي رحيله عن صفوف الفريق.

وسجل كريم بنزيما هدفًا في لقاء أمس أمام أتلتيك بلباو بضربة جزاء في أحداث الشوط الثاني وأنقذ فريق الميرنجي من الخسارة ،وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو بهدف لكل فريق .

وحافظ ريال مدريد على وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بعد صراع شرس مع برشلونة الذى توج بطولة الدوري الإسباني في هذه النسخة ، وفشل أتلتيك بلباو في حصد مركز مؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما تعادل أمس مع الميرنجي ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة .

وعلى الجانب الأخر، يقترب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، من البقاء على رأس القيادة الفنية للنمور في في الموسم المقبل، بسبب النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق.

أعلن نادي ريال مدريد نهاية عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد فسخ العقد بالتراضي، بعد تلقي اللاعب لأكثر من عرض أوروبي، وعرض أخر من نادي الاتحاد السعودي .

بنزيما عامل قوي ومساعد لـ نونو سانتو

أشارت صحف إسبانية اليوم إلى أن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تجعل المدرب البرتغالي قريب من البقاء رفقة الفريق في الموسم المقبل، والتي ستجعل الفريق قوي في منافسات الموسم المقبل، وسيكون اللاعب على رأس قائمة النمور التي تشارك في مونديال الأندية.

ويعد كريم بنزيما أحد العوامل الرئيسية التي ستسهل من مهمة نونو سانتو في الموسم المقبل، ويرجع ذلك إلى أن وجوده في غرفة الملابس سيكون حافزًا إضافيًا للمدرب واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات.

وجود بنزيما يحفز حمدالله

يمتلك الاتحاد ضمن صفوفه النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في قيادة هجوم الفريق، وانهى اللاعب الموسم في المركز الأول بجدول ترتيب الهدافين بعدما سجل 21 هدف، بالرغم من غياب اللاعب لفترة في بدايات الموسم بسبب الإصابة.