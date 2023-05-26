ميدفيديف يهدد بضربة استباقية.. أوروبا أصيبت بالجنون

هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بتوجيه روسيا ضربة استباقية في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فيما أشار إلى أن أوروبا أصيبت بالجنون.

واعتبر ميدفيديف أن "أوروبا أصيبت بالجنون، كونها مستمرة في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية، وتحاول على مدى قرون (تدمير العدو)، المتمثل في روسيا"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال مدفيديف، في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام: "لقد جنت أوروبا. تتصرف الولايات المتحدة بشكل عام بما يتماشى مع مصالحها البراغماتية. هم أنفسهم لا يقاتلون، لكنهم يكسبون المال. إنهم يحاولون تدمير عدو عمره قرون. أما بالنسبة لأوروبا، فهذه قصة حالة مذهلة بالنسبة لي. إنهم باستمرار يسخنون ويؤججون الموقف بقراراتهم".

ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة "سيرسل الغرب لنظام كييف، المقاتلات". علاوة على ذلك، "ربما سيعطونه أسلحة نووية" .

كما أضاف ميدفيديف، بأنه في حال زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية، فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها، إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية.

وعن المفاوضات، قال ميدفيديف إن المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة" ما دام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رأس السلطة.

ونسبت وكالة تاس للأنباء لميدفيديف القول: "كل شيء ينتهي دائما عن طريق التفاوض وهذا أمر حتمي لكن ما دام هؤلاء الناس في السلطة فالموقف بالنسبة لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".

أمريكا تطور أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتطوير أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا، بحسب بيانات حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية أثبتت ذلك.

وأوضحت قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكميائي والبيولوجي الروسي، أن أمريكا رغم انتشار وباء إنفلونزا الطيور فيها، في عام 2003، إلا أنه لم يكن هناك تفشٍ للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل: مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.

وأشار كيريلوف، إلى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا، كما أن الجيش الأمريكي يدرس نشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين.

واستشهد على ذلك بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2022 عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة.

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