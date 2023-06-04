هاري كين بديل بنزيما في ريال مدريد

هاري كين

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، تحركاته من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.



وأعلن نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، اليوم الأحد، رحيل هدافه الفرنسي كرين بنزيما، بعد مسيرة مميزة مع فريقه امتدت إلى 14 عاما داخل أسوار الملكي.



وتابعت التقارير، أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي هاري كين وناديه توتنهام من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.



وتابعت التقارير، أن كين أصبح مستعدا لبدء تجربته الجديدة في الدوري الإسباني، ويحفزه اللعب تحت صفوف نادي ريال مدريد بشكل استثنائي.



وواصلت، أن رئيس توتنهام هوتسبير ليس الشخص السهل في المفاوضات، وهو ما أظهره خلال المفاوضات لضم لوكا مودريتش وجاريث بيل.



وتابعت أن رئيس توتنهام أصبح مستعدا للتوصل إلى الإتفاق طالما أن وجهة كين لن تكون صوب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد يُعلن رحيل كريم بنزيما رسميًا

وكان نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد أعلن رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف النادي الملكي بعد إنتهاء تعاقده بنهاية الموسم، وعدم تجديده.

ونشر نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي، فسخ عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين ووجه له الشكر على السنوات التي قضاها بقميص الميرنجي.

وأضاف بيان الملكي : “يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وساهم في العديد من النجاحات مع الفريق الملكي وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، من بينها 3 مرات متتالية.

وكان ريال مدريد اليوم قد أعلن أمس السبت رحيل 3 من لاعبي الفريق وهم هازارد وماريانو واسينسيو، ويذكر أن ريال مدريد دفع ما يقارب الـ160 مليون يورو على إيدين هازارد في صفقة لم يكتب لها النجاح.

ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد حيث خاض للتو موسمه الرابع عشر مع النادي الملكي بإجمالي 647 مباراة بواقع 47226 دقيقة في مختلف المسابقات.





