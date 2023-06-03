وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة 6 أكتوبر

في أول أيامها ..

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

تفقد وكيل الأزهر لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

وكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة فى اللجان

ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.



يذكر ان إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت امس الاول الخميس بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهم" معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة البلاغة.



حيث افتتح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين الأسبوع الثالث للقسم الأدبي الأحد الماضى بمادة التاريخ والقسم العلمي بمادة الفيزياء، كما أدى القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة الأدب والمطالعة والنصوص يوم الثلاثاء، دوى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو عدم ملائمتها للوقت المخصص للامتحان.



جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣