انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022/2023 بمحافظة الشرقية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب، والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب القسم العلمي، يؤدون الامتحان اليوم في مادتي الفقه والحديث، لافتا إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

وأشار إلى إنه تم إنهاء الإجراءات الإدارية لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة بكافة الإدارات.

وذكر أن عدد الطلاب المقرر لهم دخول الامتحان بلغ 21 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي هذا العام، موزعين على 58 لجنة امتحانية في 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الجنيدي أنه تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس أزهر الشرقية، بإحتواء الطلاب، والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.

ونوه رئيس أزهر الشرقية، إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة، تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.