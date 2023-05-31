نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكاتف كافه الجهود لمكافحة التدخين والمساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية المدمرة للتدخين، لتأثيره السلبى على الأسرة والمجتمع من الناحية الإجتماعية والبيئية والإقتصادية. وذلك أثتاء حضورها الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين والذى يوافق 31 مايو من كل عام.

ونظمت مديرية الصحة والسكان، إحتفالية بمكتبة مصر العامة بدمنهور تحت شعار "لا للتدخين"، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية الصحة بالبحيرة لمكافحة التدخين وذلك من خلال التناغم بين عناصر العمل من القيادات والطواقم الطبية والفنية والإدارية والتمريض وكافة العاملين، والعمل علي توسيع نطاق التوعية بمخاطر التدخين من خلال الإعلان عن الخط للساخن لوزارة الصحة للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين، كما أشارت إلي دور رجال الدين ومراكز الشباب والرياضة من خلال عقد الندوات للتوعية بمخاطر التدخين بكل أنواعه للحفاظ علي الصحة العامة واستقرار المجتمع.

وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطنى الجمهورى ثم عرض فيديو تسجيلى لاستعراض إنجازات مديرية الصحة لمكافحة التدخين وإبراز المخاطر الصحية والآثار السلبية والضارة على الصحة العامة للمواطنين، وكيفية مساعدة المدخنين على الإقلاع عنه، لتأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع.

وفى كلمته أشار وكيل وزارة الصحة، إلي جهود المحافظة فى المشاركة فى العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وعلي رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وقيامها بإطلاق العديد من حملات التوعية بمخاطر التدخين وآثاره السلبية علي صحة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التشجيع على الإقلاع عن هذه العادة السيئة والتطبيق الفعلى والعملى لكافة التوصيات الطبية والتوعوية بمخاطرها، وكذا الإستمرار فى بذل الجهد لنشر ثقافة الإمتناع عن التدخين داخل الجهات والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب.

ولفتت الدكتورة سماح القاضي - مدير إدارة صحة البيئة، إلى أنه تم افتتاح عيادة المساعدة على الإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر دمنهور فى يناير الماضى وتم تدعيم العيادة بالأدوية اللازمة حيث تردد عليها أكثر من 200 مدخن يرغبون فى الاقلاع عن التدخين خلال 4 أشهر فقط.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور للحد من ظاهرة التدخين لدي شباب الجامعة وتم تدريب فريق TOT من طلاب كلية التربية وتم عقد ندوات وتوزيع منشورات توعوية بالتعاون مع كلية التربية، وكذا تنفيذ العديد من الدورات التدريبيه والندوات التثقيفية بكافة مدن ومراكز للمحافظة بالتعاون مع جميع أجهزة المحافظة، مضيفه أنه فى مارس 2023 تم إعلان مبني ديوان مديرية الصحة والسكان بالبحيرة كأول مبني حكومي خالي من التدخين

وتضمنت الإحتفالية إلقاء محاضرة عن تأثير التدخين علي الصحة العامة حاضر فيها د/ أيمن صادق - استشارى بمستشفى صدر دمنهور والتأمين الصحي، ألقى خلالها الضوء على إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر التدخين وسبل الإقلاع عنه.

وعلي هامش الإحتفالية قامت نائب محافظ البحيرة، بمتابعة اصطفاف سلسلة بشرية لعدد من الشباب والأطفال يحملون لافتات توعوية بمخاطر التدخين.

وقامت بتفقد أنشطة المكتبة المتنقلة وسيارة التبرع بالدم ومتابعة تنفيذ أنشطة وورش عمل تدريب الأطفال علي الرسم والتلوين للأطفال، حيث قاموا برسم وتلوين عدد من الأعمال الخاصة بالتوعية بأضرار ومخاطر التدخين، وتشجيعا للأطفال المشاركون قامت بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وحثهم علي تنمية مهاراتهم والاستمرار فى ممارسة الأنشطة الإيجابية.