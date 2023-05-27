نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع الامتحانات بكليتى التربية والفنون الجميلة

تفقد الدكتورمحمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة.

كان فى استقبال نائب رئيس جامعة المنصورة بكلية الفنون الجميلة، الدكتورعمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة، استقبله بكلية التربية والدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، والدكتورة زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية كافة تزامنًا مع بداية الامتحانات، وتوفير سبل الأمان الصحي كافة للطلاب خلال فترة الإمتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والتشديد على الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

وأثنى نائب رئيس جامعة المنصورة على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع السادة الملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.