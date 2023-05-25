مدرسة مجدي يعقوب تشارك في مبادرة "اتحضر للأخضر"

شاركت مدرسة مجدي يعقوب التجريبية بمدينة السلام، برئاسة ماجد سيد إسماعيل مدير المدرسة في مبادرة "اتحضر للأخضر".

وعقدت ندوة لمناقشة استراتيجية وآلية الزراعة أمام المساجد والكنائس والمدارس ضمن توجة الدولة نحو تلك المبادرة المهمة.

وشارك في الندوة كل من ايهاب زهنى، رئيس حى السلام أول، وحاتم ممدوح، مدير عام ادارة السلام التعليمية، ومجدى فؤاد، نائب مجلس الأباء بالادارة وعدد كبير جدا من القيادات لمدينة السلام.

جاء ذلك بحضور محمد السيد رئيس مجلس آباء ومعلمين المدرسة، وألبرت ادوارد نائب رئيس مجلس الآباء للمدرسة.

وبدأت مدرسة مجدي يعقوب التجريبيةبالفعل فى زراعة أشجار مثمرة بجميع أركانها ضمن المبادرة.

تفاصيل مبادرة اتحضر للأخضر

تأتي مبادرة "اتحضر للأخضر" في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠"، وتستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي.

كما تستهدف مبادرة "اتحضر للأخضر" حث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وتهدف مبادرة "اتحضر للأخضر" أيضا إلى نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتبنى مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة نشر الوعي البيئي خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020 عن طريق التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

وتعتمد مبادرة "اتحضر للأخضر" على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء، منها: أنشطة تحسين جودة الهواء، ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.