مياه سوهاج تأهل 5 محطات للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة بدأت تأهيل عدد 5 محطات مياه شرب وصرف صحي، للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة Tsm .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن تلك المحطات هي:- محطة مياه ناصر بمدينة سوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية 17 ألف متر مكعب لكل يوم، وتغذي منطقة مدينة ناصر، ومحطة مياه الصوامعة شرق الجديدة بمركز اخميم، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وتغذي نجوع الصوامعة شرق، ومحطة مياه الأحايوة شرق الجديدة بمركز اخميم، شرق محافظة سوهاج، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وتغذى قريتي الكولا والاحايوة شرق، هذا بالإضافة الى محطتي رفع صرف صحي بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتشمل محطة رفع رقم 3 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 250 لتر لكل ثانية، وتخدم 3500 نسمة، ومحطة رفع رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 140 لتر لكل ثانية، وتخدم 20 الف نسمة.



وأكد المهندس حسام الدين طه مدير إدارة التنمية الفنية المستدامة ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر المتطلبات الخاصه بمرفق تنقية مياه الشرب والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وان تلك المتطلبات تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل ومراقبة وضبط الجودة والصيانة القياسية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رسالة الشركة فى توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن لجميع المواطنين.