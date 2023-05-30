نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجديد استراحات أعضاء هيئة التدريس

تفقد الدكتور محمود عبدالعليم القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال التطوير والتجديد لاستراحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالاستراحات ولتوفير كافة سبل الراحة لأعضاء هيئة التدريس المقيمين، والهيئة المعاونة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم إن أعمال التطوير قد شملت عمارة " 1 " باستراحة المعيدين والمدرسين المساعدين بمنطقة سيتي بمدينة أسيوط، وتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لرفع كفاءتها والتى تتضمن (4) أدوار؛ بطاقة استيعابية تبلغ (48 ) سريرا، وتم الانتهاء من فرشها بأحدث الأثاث وتجهيزها بما يلزم من أجهزة كهربائية؛ لتيسير سبل المعيشة لافتاً إلى التعليمات المستمرة من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بسرعة تطوير وتجديد استراحات أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير مناخ ييسر لهم القيام بمهام عملهم العلمية والعملية، وتنظم الإفادة مما تملكه الجامعة من وحدات ومرافق خدمية فى مجالات مختلفة مضيفاً إنه تمت مراجعة خطة العمل اللازمة لتطوير العمارات الثلاثة المتبقية، وتخصيص الميزانية المالية اللازمة لذلك؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص الإقامة المتاحة بالاستراحات التابعة للجامعة.

وقد رافق نائب رئيس الجامعة أثناء جولته مصطفى جابر مدير الإدارة العامة للاستراحات.