حضري كفتة الدجاج المتبلة بالفرن في دقائق

تحرص الأمهات على التنوع بين الأطباق الأساسية التي تقدمها لأفراد أسرتها يوميا، مع أضافة المكونات الرئيسية مثل الدجاج أو اللحوم الحمراء.

وتحتوي الدجاج على فوائد عديدة تدفع الأمهات على تحضير العديد من الأصناف بواسطتها.

في السطور التالية نقدم لكٍ فوائد تناول الدجاج لصحة الجسد.

1. تساعد على بناء عضلات الجسم

يساعد تناول صدور الدجاج في بناء كتلة عضلات الجسم؛ وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين، بذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع تناول صدور الدجاج سيكون له أثر إيجابي على صحة عضلات الجسم.

2. تسهم في فقدان الوزن

وُجد أن تناول صدور الدجاج يقي من زيادة الوزن ذلك بسبب غناها بالبروتين، وهذا ما يجعله يندرج دائمًا ضمن الحميات الغذائية التي تهدف إلى خفض الوزن.

يُعزى السبب وراء قدرة صدور الدجاج في الوقاية من السمنة إلى أنها تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي ذلك إلى التقليل من كمية الكربوهيدرات المتناولة في الوجبة اللاحقة.

يجدر الذكر أن طريقة طهي صدور الدجاج تلعب دورًا كبيرًا في هذه المسألة، لذا في حال الرغبة في فقدان الوزن فيجب تناول صدور الدجاج المشوية أو المسلوقة والابتعاد عن تلك المقلية.

3. تعمل على تقوية عظام الجسم

من فوائد صدور الدجاج أنها قد تساهم في تقوية عظام الجسم، حيث إن البروتين الموجود فيها ينعكس بشكلٍ إيجابي على تقوية عظام الجسم، وبالتالي خفض خطر إصابتها بالكسور.

4. تسهم في تقوية جسم الرياضيين

صدور الدجاج غنية بالبروتين، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة الرياضيين بشكلٍ خاص، إذ إن أجسامهم تحتاج إلى مستويات جيدة منه للقيام بالوظائف المختلفة، ولزيادة الكتلة العضلية لديهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يوصى بتناول غرام واحد من البروتين مقابل كل كيلوغرام من وزن الجسم، في حين على الرياضيين تناول 0.6 غرام من البروتين مقابل كل 0.9 غرام من وزنهم.

5. تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم

تُعد صدور الدجاج من الأطعمة منخفضة الكولسترول، وبالتالي تناولها يضمن الحصول على البروتين والقيم الغذائية المختلفة دون رفع مستويات الكوليسترول في الجسم، ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بالتركيز على تناول الدجاج والأسماك بدلًا عن اللحوم الحمراء.

وبعد عرض فوائد الدجاج نقدم لكٍ طريقة تحضير كفتة الدجاج المتبلة بالفرن بخطوات سهلة.

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي في الخلاط الدجاج مع الفلفل الأخضر، والبصل، والثوم، والبقدونس، حتى يصبح ناعماً وسهل التشكيل.

تبلي خليط الدجاج بالملح، والزنجبيل، والفلفل الأسود، والزعتر، واتركي العجينة في الثلاجة ساعتين على الأقل.

رصي الكفتة في أسياخ خشبية ثم قومي بسحب الأسياخ للحصول على شكل مستطيل.

ادهني صينية فرن بالزيت النباتي وصفي فيها كفتة الدجاج.

اشوي الكفتة لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.