سمية الخشاب تخطف التريند من أحمد سعد وتحذر طلاب الثانوية العامة: متسمعوش كلام أهلكم

حرصت سمية الخشاب على توجيه رسالة دعم وتشجيع إلى طلاب الثانوية العامة تزامنًا مع اقتراب موعد الإمتحانات، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة: كل واحد يعمل اللي عليه وخلاص

وكتبت سمية الخشاب: "طلاب الثانويه العامه احب اوجهلكم رساله، مش حتة شهاده هتوقف حلمكم أو هتخليكم تحسوا انكم فشلة، مهما سمعتوا اي كلام سلبي حتي لو من الاهل متاخدوش بيه، كل واحد يعمل اللي عليه وخلاص".

سمية الخشاب على تويتر

سمية الخشاب تنتهي من تصوير فيلم “التاروت”

على صعيد آخر، انتهت سمية الخشاب من تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد "التاروت"، والمقرر عرضه قريبًا، ويشاركها بطولته النجوم رانيا يوسف، وناهد السباعي ، ومحمد عز، وأحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، والطفل يوسف منصور، وهو من إنتاج روتانا وشركة الكنيج للمنتج بلال صبري، وتأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

سمية الخشاب

سمية الخشاب تقصف جبهة أحمد سعد بعد اطلالته في حفل جدة: وأنا أقول لبسي راح فين؟!

استغلت الفنانة سمية الخشاب الموقف المحرج الذي تعرض له طليقها النجم أحمد سعد في حفله الأخير بجدة، بعد ظهوره بإطلالة صادمة وملابس شفافة وصفها الجمهور بالنسائية، وحرصت على مواكبة التريند بالسخرية منه بتغريدات غامضة ومثيرة للجدل.

سمية الخشاب وأحمد سعد

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر": ""وأنا أقول لبسي راح فين؟!"، ثم تبعتها بتغريدة أخرى قائلة: "عليكي هدوم"، في إشارة منها لأغنية أحمد سعد "عليكي عيون"، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنها تقصد السخرية منه، ولكنها قامت بحذف الأخيرة بعد هجوم الكثيرين عليها، كما أكد البعض أن التغريدة منسوبة إليها ولم تكتبها من البداية.

وسرعان ما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض لسخرية سمية الخشاب من طليقها أحمد سعد، وكانت أبرز التعليقات: "أكيد مش لبسك كله هو درج الشرابات بس، اضرب، ماشاءالله ذوقك زفت في اللبس يا فنانة .. هو ده مقاسك؟؟ .. الترند ده اقوى من بطانة رانيا يوسف، ربنا نجاكي من كرب عظيم".

آخر أعمال سمية الخشاب

جدير بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب المسرحية بعد غياب طويل، دورها في مسرحية "كازينو بديعة"، وشاركها البطولة النجوم إدوارد، وأحمد فتحي، وعلاء مرسي، وطارق الإبياري، وعلاء زينهم، وإيمي طلعت زكريا، واستعراضات عاطف عوض، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، ومن تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.