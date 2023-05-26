تعليم البحيرة تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظ البحيرة من الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية، إذ يؤدى غدًا السبت ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٣، ٥٨٤٤٦ طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى وذلك داخل ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه قد تم متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية والتى كانت قد انتهت اليوم الجمعة، كما تم متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية المقررة غدًا السبت لجميع نوعيات التعليم الفنى على النحو التالى صناعى ٤١٦١٦ طالبًا وطالبة - زراعى ٥٩٢٣ - تجارى ٨٤٢٩ - مزدوج ٢١١٣ - فندقى ٣٦٥.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة كافة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات وتم توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال السادة رؤساء اللجان والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى وتزويدها بالأثاث اللازم وسبل الراحة والوسائل المعيشية كافة بما يليق بمكانة المعلم وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وبشكل لحظى مستمر مع غرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أى عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولًا بأول وتم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، كما تم التنسيق مع مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل فى مجالة للمعاونة فى مجال الامتحانات.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وتعقيم اللجان وتطهيرها لاستقبال الطلاب وتم تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان ومراجعة طفايات الحريق وكل بنود الصحة والسلامة المهنية وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدى بكل حزم لصور وأشكال الغش كافة داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير الأجواء الآمنة كافة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.