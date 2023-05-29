محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي وسندبسط وتفهنا العزب

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة شملت تفقُّد المشروعات بقرى نهطاي، سندبسط وتفهنا بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وذلك للوقوف على نسب تقدم المشروعات وإنهاء المتبقي منها.

أوضح رحمي أن مشروعات حياة كريمة في زفتي قاربت على الانتهاء و بنسبة 90 %، إذْ تم إنهاء قطاعات (التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد)، كما قاربت باقي المشروعات على الانتهاء بنسبة تتراوح ما بين الـ 80% و95%.



خلال الجولة تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة ومركز الشباب بقرية نهطاي، كما تفقَّد في قرية سندبسط سير العمل في مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقَّد مركز التأهيل الاجتماعي ومحطة مياه الشرب، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجية والحماية المدنية بالقرية.



تابع رحمي جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية تفهنا العزب، إذْ تفقَّدَ، مركز الشباب، وحدة تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة واختتمت الجولة بتفقد وحدة الحماية المدنية والسوق والموقف النموذجيين.



على هامش الجولة تفقُّد المحافظ أعمال إنشاء طريق قناة طنطا الملاحية، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة بطول 3000 متر وعرض 8 أمتار.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، إذْ يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل (54) قرية، و(88) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.