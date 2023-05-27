حياة كريمة تطلق سلسلة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أنه سيتم تنفيذ مراجعات نهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف المواد، في ضوء التعاون بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومؤسسة حياه كريمة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

وقال الدكتور ياسر محمود، أن المراجعات النهائية تبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 من شهر مايو الجاري، ولمدة عشرة أيام، بواقع محاضرتين يوميا، تبدأ من الساعة الثالثة عصرا، وتنتهي في العاشرة والنصف مساء.

وأضاف وكيل الوزارة أنه على الطلاب الذين يرغبون في حضور المراجعات النهائية الدخول على الرابط التالي وتسجيل بياناتهم.

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

جدير بالذكر أن المراجعات التي تجرى بمحافظة سوهاج سوف تبث على مستوي الجمهورية من مقر مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة في نفس التوقيت.

وفي سياق متصل شهد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اللقاء التدريبي الذي عقدته المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المرشحين للعمل بلجان الثانوية العامة على مستوى محافظة سوهاج على وضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

وحاضر في اللقاء التدريبي كل من: الأستاذ عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب "، والأستاذ سيد محمد حسين، وكيل اللجنة، والأستاذ عصام عامر، والأستاذ محمد ماهر، عضوا اللجنة.

وشهد اللقاء التدريبي كل من: الأستاذ أسامة محمود النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي، والأستاذ سعيد إبراهيم، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذة ميرفت عبد العظيم، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والأستاذ حمادة عزيز، مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة، والأستاذ ناصر فؤاد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لهذا العام 72 لجنة بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 29400 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.