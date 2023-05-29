غرفة عمليات تعليم الدقهلية: لا شكاوى من إمتحانات الدبلومات الفنية

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأثنين امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية .

واطمأن شعبان على سير العملية الامتحانية ووصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنه بالإدارات التعليمية .

وأكد شعبان ان الامتحانات تسير سيرا حسنا و أن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية ولم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة (٣٠٣٦١ صناعي و١٣٠٤٢ تجاري و٣٢٣٢ زراعي و٦٢٦ فندقي) فى ١٧٧ لجنة امتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بالوقت المحدد لأداء الإمتحانات ووقت تجميع الأوراق والإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الامتحانية والتصدى للغش بكافة سبلة

كما نبه وكيل الوزارة على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية،

جاء ذلك بحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية والتى تضم هاني عنتر وكيل مديرية التعليم يالدقهلية و أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بالدقهلية و وليد محى الدين مدير إدارة الأمن بالمديرية و عماد فكرى، سمر ميخائيل، محمد على وهشام محمد مديري نوعيات التعليم الفني و حازم السيد عضو التطوير التكنولوجى بالمديرية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة متابعة سير الإمتحانات