طارق يحيى يكشف رأيه في إمكانيات جيفرسون كوستا صفقة الزمالك الجديدة

تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن جيفرسون كوستا صفقة الزمالك الجديدة.

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جيفرسون كوستا لاعب ينقصه الكثير يحتاج الخبرات ورغم سرعته إلا أنه لديه بعض المشكلات في التمركزات، ويحتاج لخبرات لعب كبيرة.

وتابع يحيى: معظم الصفقات التي جاءت كذلك، وأعلم أن مجلس الإدارة يسعى لتكوين فريق واعد لكن يجب أن يكون هناك بعض اللاعبين الخبرات وأخشى على الزمالك من إيقاف القيد مرة أخرى.

واختتم طارق يحيى كنت أتمنى أن يضم الزمالك مدافع ولاعب وسط ومهاجم آخر، وواجهت الزمالك بخليط من الصف الثالث مع الأول، وتعادلت مع الزمالك لكني لا يمكنني الحكم عليهم، لكنهم كانوا بعاد فنيا ونفسيا لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي لعبت .

كواليس مثيرة وراء فشل انضمام الجزائري بلعيد للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك كان قريبا من التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سينت البلجيكي.

وأضاف شبانة ان خطة الزمالك كانت ضم اللاعب في الموسم المقبل، وقد أتفق مسؤولي الفريق الأبيض بالفعل على كافة التفاصيل مع اللاعب او النادي البلجيكي.

واستكمل شبانة قائلا : جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي للقلعة البيضاء

هو من رفض التعاقد مع اللاعب لعدم حاجته لمدافع جديد في الفترة المقبلة، مما تسبب في فشل المفاوضات بين النادي واللاعب الجزائري.

في سياق متصل قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحه اليوم الإثنين بعد أن خاض الأبيض مباراتين وديتين صباح وعصر أمس مع إيسترن كومبانى وزد اف سي فى ختام لقاءاته التجريبيه استعدادا للسفر إلى دولة الإمارات العربيه المتحده الخميس المقبل للمشاركه فى بطولة السوبر المصري حيث يلتقى مع بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.