كواليس مثيرة وراء فشل انضمام الجزائري بلعيد للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك كان قريبا من التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سينت البلجيكي.

وأضاف شبانة ان خطة الزمالك كانت ضم اللاعب في الموسم المقبل، وقد أتفق مسؤولي الفريق الأبيض بالفعل على كافة التفاصيل مع اللاعب او النادي البلجيكي.

واستكمل شبانة قائلا : جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي للقلعة البيضاء

هو من رفض التعاقد مع اللاعب لعدم حاجته لمدافع جديد في الفترة المقبلة، مما تسبب في فشل المفاوضات بين النادي واللاعب الجزائري.

في سياق متصل قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحه اليوم الإثنين بعد أن خاض الأبيض مباراتين وديتين صباح وعصر أمس مع إيسترن كومبانى وزد اف سي فى ختام لقاءاته التجريبيه استعدادا للسفر إلى دولة الإمارات العربيه المتحده الخميس المقبل للمشاركه فى بطولة السوبر المصري حيث يلتقى مع بيراميدز يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

من ناحيه أخرى فشلت محاولات إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى الوصول إلى إتفاق مع اللاعب البنيني سامسون أكينولا لفسخ عقده بالتراضى حتى يتمكن النادى من التعاقد مع لاعب أجنبى آخر قبل غلق باب القيد المحلى يوم ٢٥ أكتوبر الجاري حيث أصر اللاعب للمره الثانيه على حصوله على كافة مستحقاته عن قيمة تعاقده الذى ينتهي الموسم القادم ويبلغ حوالى مليون و٣٠٠ ألف دولار مكونه من ١٠٠ ألف دولار مستحقات متأخره له بالإضافة إلى موسمين أخريين الأول قيمته ٦١٢ ألف دولار والثانى ٦٩٢ ألف دولار وهو ما يجعل المجلس فى مأزق كبير لصعوبة توفير هذا المبلغ.