محامي إمام عاشور يكشف موقفه من خوض مباريات السوبر المصري

تحدث محمد عثمان محامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والسفر إلى الإمارات، بسبب قضيته مع فرد الأمن بأحد المولات، والتي تحددت جلسة الحكم فيها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقال محمد عثمان، خلال تصريحات نقلها كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أتوقع البراءة ولو تم فرضا الحكم على إمام عاشور بالحبس فهناك الاستئناف وهذه القضية قضية جنحة ولا تمنع السفر .

واختتم المحامي محمد عثمان: إمام عاشور سيسافر مع الأهلي ولا توجد أي مشكلة وإمام لا يحتاج لحضور الجلسة يوم 19 أكتوبر الجاري بل من الممكن حضور المحامي فقط بتوكيل من اللاعب في مثل هذه القضايا وهي قضايا الجنح.

كولر يوافق على التعاقد مع صفقة مغربية جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المسئولين في النادي الأهلي قرروا التعاقد مع لاعب مغربي جديد لدعم صفوف الفريق.

وأضاف شبانة : ان هذا المقترح جاء بعد جلسة اجريت مع مارسيل كولر لاقناعه بهذه الفكرة، والتي جاء مفادها خلق الانسجام بين اللاعبين، خاصة وان النادي الأهلي يمتلك الان اكثر من لاعب قد مغربي قد يشارك بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

واختتم شبانة : اللاعب المقترح يلعب في خط الهجوم ، إضافة لان كولر يرى ان التجربة المغربية ستكون مثمرة لما تقدمه المنتخبات هناك من تقدم في الفترات الأخيرة.

في سياق متصل كشف الإعلامي محمد الليثي عن اتفاق النادي الأهلي مع نظيره الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل في اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد، من دون لاعبي الأهلي الدوليين، لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.