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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يخسر من زد وديًا

الزمالك
الزمالك

خسر فريق الزمالك أمام نظيره زد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد حمدي و حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وزياد كمال وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وكونراد ميشالاك.

سجل هدفي الزمالك كل من، البولندي كونراد ميشالاك والتونسي حمزة المثلوثي، في حين سجل أهداف زد كل من، ديلسون كاموني وسامح إبراهيم وشادي حسين.

جاءت بداية المباراة هجومية من الفريقين وتمكن فريق زد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق ديلسون كاموني، وكثف الزمالك محاولاته من أجل تعديل النتيجة.

وتصدى علي لطفي حارس مرمى فريق زد لفرصة محققة من ناصر منسي، بعدها تصدى محمد صبحي لتسديدة قوية من مصطفى زيكو من على حدود منطقة جزاء الزمالك.

وتوالت محاولات الأبيض في الدقائق الأخيرة للتعديل وأهدر كونراد ميشالاك فرصة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت العارضة، وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، وأهدر ناصر منسي فرصة للتسجيل في الدقائق الأولى، ونجح البولندي كونراد ميشالاك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 بعدما تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ أحد مدافعي زد وسدد على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 73 تمكن زد من إضافة الهدف الثاني عن طريق سامح إبراهيم من تسديدة من داخل منطقة جزاء الأبيض سكنت على يسار محمد صبحي، قبل أن ينجح التونسي حمزة المثلوثي في تسجيل هدف التعادل من رأسية   في الدقيقة 75 سكنت على يسار الحارس.

وفي الدقائق الأخيرة نجح شادي حسين في تسجيل الهدف الثالث لفريق زد لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدفين.

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