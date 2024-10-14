الكيلو بـ81 جنيه.. أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر2024، انخفاضا جديدًا في الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وتجولت “الوفد” داخل عددا من أسواق المحافظة للتعرف عن قرب علي الأسعار.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 81 إلي 82 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 112 إلي114 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين110إلي 112جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني) ما بين 121 و122جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب ما بين 125إلي 127جنيها للكيلو، ،وأسعار الدبوس 186جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو، وجناح 55 جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 175جنيها للكيلو ، ووراك 88جنيها للكيلو ،وشاورما 175جنيها للكيلو، وفصوص175 ، كبد صافي 115جنيها للكيلو ،كبد وقوانص 90جنيها ،وتراوحت أسعار بط فرنساي مآبين 106إلي108جنيها للكيلو.