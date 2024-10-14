الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ثروت سويلم: عينت جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة بالحب

جهاد جريشة
جهاد جريشة

روي ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تفاصيل تسريب مكالمته وقت إن كان المدير التنفيذى للاتحاد في 2016، مع وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق، والتي يتفقان خلالها على تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك مع المقاصة فى الدورى الممتاز، لاحتواء غضب رئيس نادى الزمالك السابق ضد لجنة الحكام ومسؤولى الجبلاية.

إقرأ أيضًا..

txt

جهاد جريشة: جماهير الزمالك لا تزال تنتقدني على خطأ حسين حمدي وزعلت من نفسي

أضاف سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"  تسريب مكالمتي مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق لم أخطأ فيها وتعجبت من تسريبها وتداولها بهذا الشكل".

واكمل:"  وجيه أحمد كلمني يشتكي من رئيس الزمالك بسبب الهجوم عليه وسألته اخترت مين لمباراة الزمالك والمقاصة  في الدوري قالي جهاد جريشة فقلتله كويس رئيس الزمالك بيحبه".

واختتم :" لم أجامل الزمالك بالانسحاب من مباراة مصر للمقاصة وأعلنت تطبيق اللائحة عليه بالخسارة بهدفين نظيفين وخصمنا منه 6 نقاط".

مواد متعلقة

أسامة عباس.. اعتزاله يضعه فى صدارة التريند

أسامة عباس يعتزل الفن نهائيًا بعد رحلة عطاء 55 عامًا

أسامة عباس حديث السوشيال ميديا بعد ظهوره النادر بسبب جائزة نهاية العمر

الإيجار‭ ‬القديم.. حكايات ‭ ‬‮«‬الظالم‭ ‬والمظلوم‮»‬

فلسطين وطن نحمله فى قلـوبنا

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

وقوع العِجل
الجريدة الورقية