ثروت سويلم: عينت جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة بالحب

روي ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تفاصيل تسريب مكالمته وقت إن كان المدير التنفيذى للاتحاد في 2016، مع وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق، والتي يتفقان خلالها على تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك مع المقاصة فى الدورى الممتاز، لاحتواء غضب رئيس نادى الزمالك السابق ضد لجنة الحكام ومسؤولى الجبلاية.

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أضاف سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" تسريب مكالمتي مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق لم أخطأ فيها وتعجبت من تسريبها وتداولها بهذا الشكل".

واكمل:" وجيه أحمد كلمني يشتكي من رئيس الزمالك بسبب الهجوم عليه وسألته اخترت مين لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري قالي جهاد جريشة فقلتله كويس رئيس الزمالك بيحبه".

واختتم :" لم أجامل الزمالك بالانسحاب من مباراة مصر للمقاصة وأعلنت تطبيق اللائحة عليه بالخسارة بهدفين نظيفين وخصمنا منه 6 نقاط".