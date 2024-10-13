شبانة: تحفظات على أداء مصر أمام موريتانيا.. وعيد لاعب موهوب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لديه تحفظات على أداء منتخب مصر أمام موريتانيا، لكن الفوز في النهاية هو الأهم وحصد النقاط الثلاث، مبديًا دهشته من قرار استبعاد محمد صلاح من البعثة التي توجهت لخوض اللقاء الثاني في موريتانيا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هل ركبة محمد صلاح أهم من ركبة الشناوي وربيعة ومرموش وغيرهم، ومنتخب مصر لم يحسم التأهل لأمم إفريقيا بشكل رسمي حتى الآن رغم الاقتراب كثيرا، لكن هناك تساؤلات في الشارع الرياضي".

وأضاف: "كل اللاعبين لديهم ارتباطات مع أنديتهم، ومحمد صلاح سيلعب مع ليفربول أمام تشيلسي، والأهلي والزمالك سيخوضان مباريات في نفس اليوم، وكل طرف يريد وجود لاعبيه".

وواصل: "محمد صلاح سجل هدفا في لقاء موريتانيا، لكن لدينا مشكلة كبيرة في الملعب بالجبهة اليمني، وأحمد عيد تعرض لانتقادات عديدة رغم أنه لاعب موهوب، ويستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر ويتعلم الكثير، ولكن لابد من تأهيله لكي يتواجد مع لاعب بحجم محمد صلاح مع ضرورة ضم عمر جابر وعمر كمال مستقبلا".

وأكمل: "هناك ايضا في الخط الخلفي أكثر من لاعب جيد من الوارد أن يشارك منهم بيكهام وخالد صبحي حال عدم مشاركة عبدالمنعم".