مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، مباريات عدة مهمة وقوية، في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، يأتي في مقدمتها مواجهة ألمانيا ضد هولندا وفرنسا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، بجانب عدد من المباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

دوري الأمم الأوروبية:

تقام اليوم الإثنين عدد من المواجهات النارية في دوري الأمم الأوروبية والتي ستكون على الحو التالي:

أذربيجان ضد سلوفاكيا:

تكون أولى المبايرات بمواجهة منتخب أذربيجان ونظيره منتخب سلوفيكيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3

جورجيا ضد ألبانيا:

يواجه منتخب جورجيا نظيره منتخب ألبانيا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

ألمانيا ضد هولندا:

في قمة نارية يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب هولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة ألمانيا وهولندا حصريًا على قناة beIN Sports HD 1

بلجيكا ضد فرنسا:

في مواجهة أخرى من العيار الثقيل يلتقي منتخب بلجيكا نظيره منتخب فرنسا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا على قناة beIN Sports HD 2

أيسلندا ضد تركيا:

يستضيف منتخب إيسلندا نظيره منتخب تركيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتذاع مباراة تركيا وإيسلندا على قناة beIN Sports HD 3

تصفيات كأس أمم أفريقيا:

أما في تصفيات أمم أفريقيا 2025 فتقام عدد من المباريات القوية أيضًا، التي جاءت على النحو التالي:

كينيا ضد الكاميرون:

يواجه منتخب كينيا نظيره منتخب الكاميرون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع على قناة beIN SPORTS 2 FR

توجو ضد الجزائر:

يلعب منتخب الجزائر مع نظيره منتخب توجو في تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

جامبيا ضد مدغشقر: في تمام الساعة الخمسة مساءً.

زمبابوي ضد ناميبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً

ليبيريا ضد غينيا الإستوائية: في تمام الساعة السابعة مساءً

إثيوبيا ضد غينيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

إسواتيني ضد موزمبيق: في تمام الساعة العاشرة مساءً

دوري المحترفين المصري:

تقام اليوم الإثنين 5 مباريات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين المصري، "القسم الثاني" على النحو التالي:

المنصورة ضد السكة الحديد:

يستضيف فريق المنصورة نظيره السكة الحديد على ستاد المنصورة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع مباراة المنصورة والسكة الحديد حصريًا على قناة 2 on time sport.

ويلعب بترول أسيوط ضد وي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وديروط ضد الترسانة وأسوان ضد كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت.

وادي دجلة ضد لافيينا:

تختتم مباريات اليوم بمواجهة وادي دجلة ولافيينا إف سي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع مباراة لافيينا ووادي دجلة حصريًا على قناة 2 on time sport.